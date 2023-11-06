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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Белоруссия поставит Ирану 400 тысяч тонн калийных удобрений

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия заключила договор о поставке Ирану калийных удобрений, сообщил в эфире гостелеканала ОНТ посол Тегерана в Минске Алиреза Санеи.

"Насчет калийных удобрений могу отметить, что очень успешный у нас договор. Мы договорились о поставках 400 тысяч тонн калийных удобрений из Республики Беларусь", - сказал иранский дипломат.

"Также с белорусской стороной мы договорились о том, что будем предоставлять все свои возможности, чтобы стать хабом на другие рынки, на третьи страны", - добавил он.

Сумма контракта не разглашается.

Белоруссия Иран
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