Белоруссия поставит Ирану 400 тысяч тонн калийных удобрений

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия заключила договор о поставке Ирану калийных удобрений, сообщил в эфире гостелеканала ОНТ посол Тегерана в Минске Алиреза Санеи.

"Насчет калийных удобрений могу отметить, что очень успешный у нас договор. Мы договорились о поставках 400 тысяч тонн калийных удобрений из Республики Беларусь", - сказал иранский дипломат.

"Также с белорусской стороной мы договорились о том, что будем предоставлять все свои возможности, чтобы стать хабом на другие рынки, на третьи страны", - добавил он.

Сумма контракта не разглашается.