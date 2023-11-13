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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Турция пообещала помощь в снятии санкций на калийные удобрения из Белоруссии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Турция будет содействовать снятию санкций на поставки белорусских калийных удобрений, заявил в воскресенье министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

"Турция полностью подтвердила готовность оказывать нам содействие в снятии ограничений на калийные удобрения, на удобрения, которые сегодня составляют основу для продовольственной и сельскохозяйственной безопасности, особенно - в странах глобального Юга", - сказал глава белорусского МИД в эфире гостелеканала ОНТ.

"Мы подтвердили нашу готовность дальше продвигать эту тему на международных площадках и дальше развивать наше сотрудничество в двустороннем формате. Потому что на сегодняшний день 80% потребностей Турции в удобрениях покрывается Беларусью", - добавил Алейник.

В настоящее время действуют секторальные санкции ЕС в отношении белорусских калийных удобрений, а также запретительные санкции ЕС и США в отношении "Беларуськалия" и его трейдера БКК.

Турция Белоруссия Сергей Алейник
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