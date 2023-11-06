Глава Еврокомиссии отметила пользу и риски отношений ЕС с Китаем

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Нестабильность в мире требует от ЕС сосредоточиться на ключевых для Евросоюза дипломатических отношениях, к каковым относятся связи с Китаем, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Наши отношения с Китаем являются одними из самых сложных и важных в мире. И то, как мы с этим справимся, станет определяющим фактором нашего будущего экономического процветания и национальной безопасности. В эти неспокойные времена существует острая потребность в стратегической стабильности в наших отношениях с Китаем", - сказала председатель ЕК в понедельник в Брюсселе, выступая на конференции послов ЕС.

По ее словам, важно правильно понять Китай, в отношениях с которым присутствует явный элемент соперничества, но "это соперничество может быть конструктивным, а не враждебным".

"И именно поэтому нам нужны функционирующие каналы связи и дипломатия высокого уровня. Это то, что я называю снижением рисков посредством дипломатии. И именно поэтому мы вложили средства в интенсивный диалог с Пекином - от четырех встреч на высоком уровне до предстоящего саммита ЕС-Китай, который состоится через пару недель", - продолжила фон дер Ляйен.

Сотрудничество с Китаем по глобальным вопросам, полагает она, "возможно, и происходит". "Мы видим это также в борьбе с изменением климата. Есть возможность совместно определить общие правила и решения проблем, которые мы все разделяем. Но работа в рамках системы, основанной на правилах, также означает ее повсеместное уважение. Например, правила ВТО имеют такое же значение, как и другие многосторонние правила, такие как Конвенция ООН по морскому праву. И сегодня мы должны признать, что взгляды Китая на "глобальную архитектуру безопасности" по умолчанию не совпадают с нашими", - констатировала глава ЕК.

В частности, по мнению фон дер Ляйен, следует "ясно дать понять - и это важно", что то, как Китай позиционирует себя относительно событий на Украине, "конечно же, будет определять наши взаимные отношения".

"Китай заявляет, что он беспристрастен и выступает за мирные решения, одновременно оказывая содействие и поддерживая некоторые из наиболее дестабилизирующих сил в мире. (...) И мы должны быть очень откровенны в этом вопросе, поскольку это основа конструктивных отношений", - считает председатель ЕК.

"Мы также должны четко понимать, как меняется глобальная позиция Китая. Мы видим мощный толчок к тому, чтобы сделать Китай менее зависимым от мира, а мир - более зависимым от Китая. Геополитику и геоэкономику больше нельзя рассматривать отдельно. Сегодня Китай является нашим самым важным торговым партнером, с точки зрения товаров, и мы не должны об этом забывать. Но в то же время опасения по поводу несправедливой и порой хищнической практики, искажающей наш собственный единый рынок, абсолютно ощутимы и возрастают", - сказала фон дер Ляйен.

По ее мнению, это показывает, что хотя ЕС и не желает отделяться от Китая, ему необходимо снизить риски в складывающихся отношениях. "Снижение риска, а не разделение" - это стратегия, принятая сегодня всеми основными западными партнерами", - подчеркнула председатель Европейской комиссии.