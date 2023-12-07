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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Си Цзиньпин призвал Евросоюз к повышению уровня доверия с Китаем

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Брюссель и Пекин должны активизировать сотрудничество и повышать уровень взаимного доверия, сообщает "Синьхуа".

"Китаю и ЕС следует быть партнерами для взаимовыгодного сотрудничества", - сказал он и призвал "постоянно укреплять двустороннее политическое доверие, выстраивать стратегический консенсус".

По его словам, "стороны должны избегать различного рода вмешательства во внутренние дела, активизировать диалог и сотрудничество на благо народов и объединить усилия для решения глобальных проблем и для содействия стабильности и процветания во всем мире".

Он напомнил, что в 2023 году исполняется 20 лет программе "Всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и ЕС".

Со своей стороны, председатель ЕК назвала беседу с лидером КНР "хорошей и искренней".

"У нас с председателем Си Цзиньпином состоялся хороший и откровенный обмен мнениями по основным проблемам в мире, где усиливаются геополитические трения. Выстраивание наших отношений имеет приоритетное значение", - сообщила она в соцсетях.

"Мы согласились с тем, что у нас есть общий интерес в сбалансированных торговых отношениях. Мы также договорились активизировать обмены между нашими народами", - добавила фон дер Ляйен.

В ее заявлении, опубликованном на сайте ЕК, говорится, что "как у крупных мировых держав, у ЕС и КНР есть глобальные обязанности", и страны должны ответственно подходить к тому, чтобы устранять друг у друга причины для беспокойства в тех случаях, когда у Евросоюза и Китая есть расхождения в интересах.

"Мы заинтересованы в мире и безопасности, в эффективном функционировании основанного на правилах международного порядка и в поиске решений глобальных проблем, - отметила фон дер Ляйен. - Порой наши интересы совпадают. А когда этого не происходит, нам необходимо ответственно заниматься проблемами, которые у нас возникают".

Bloomberg отмечает, что власти ЕС впервые за четыре года проводят с Китаем очный саммит.

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