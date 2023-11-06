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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

Антониу Гутерриш призывает ХАМАС освободить пленных

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному освобождению заложников, находящихся в плену ХАМАС в секторе Газа и прекращению огня как со стороны этой радикальной группировки, так и со стороны Израиля.

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"Я повторяю призыв к немедленному, безоговорочному и безопасному освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа", - заявил Гутерриш на брифинге в понедельник.

"Путь вперед ясен. Немедленное прекращение огня. Соблюдение всеми сторонами своих обязательств и принципов международного гуманитарного права. (...) Нужно больше продовольствия, больше воды, больше медикаментов и, конечно же, больше топлива, поступающих в Газу безопасно, быстро и в необходимых количествах", - добавил Гутерриш.

Генсек ООН также повторил осуждение "отвратительных террористических актов", совершенных ХАМАС 7 октября при нападении на Израиль.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС. В результате в анклаве погибли более 10 тыс. человек. По данным ЦАХАЛ, в плену ХАМАС находятся более 240 человек.

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Хроника 07 октября – 06 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Антониу Гутерриш Израиль ООН ХАМАС
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