ВКС РФ поразили склад и два подземных укрытия террористов в сирийской провинции Идлиб

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы России (ВКС) нанесли авиационные удары по объектам террористов, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил журналистам на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб поражены склад материальных средств и два подземных укрытия боевиков", - сказал контр-адмирал.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" ("Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам")- террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России): в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Латакия - один обстрел.

"В результате минометного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований из района населенного пункта Кбана провинции Латакия по позициям сирийских правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Икко, погиб один сирийский военнослужащий, один получил ранения", - сказал контр-адмирал.

Кулить также заявил, что авиация коалиции западных стран во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

За сутки со стороны коалиции зафиксирован один случай нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано семь нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-18 и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сообщил Кулить.