МИД заявил, что договорённости с государствами НАТО в контроле над вооружениями невозможны

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Власти государств-членов НАТО и стран-клиентов этого блока показали свою недоговороспособность, и на данном этапе никакие договорённости с ними в сфере контроля над вооружениями невозможны, говорится в заявлении МИД России в связи с завершением процедуры выхода РФ из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).

"Из многолетней истории Договора можно сделать несколько выводов. Первый заключается в том, что попытки обеспечивать военную безопасность в Европе без учёта интересов России ни к чему хорошему их инициаторов не приведут. Второй - попытки цепляться за отжившие свой век договорённости, не соответствующие новой обстановке, также обречены на провал и чреваты развалом механизмов сотрудничества в сфере контроля над вооружениями. Третий - власти государств-членов НАТО и стран-клиентов этого блока наглядно показали свою недоговороспособность. На данном этапе никакие договорённости с ними в сфере контроля над вооружениями невозможны", - отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ отмечает, что только когда власти государств-членов НАТО вернутся "к конструктивным и реалистичным позициям, соответствующий диалог мог бы возродиться как часть усилий по формированию новой системы европейской безопасности, отвечающей интересам России".

"Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте", - подчеркивается в заявлении.