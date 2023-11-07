США не исключили изменения в размещении сил в Европе после приостановки ДОВСЕ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Американскому военному командованию, возможно, придется модифицировать нынешнюю схему размещения сил в Европе для обеспечения безопасности союзников по НАТО, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"В том, что касается размещения сил в будущем, то мы продолжим делать все, чтобы выполнять перед союзниками наши обязательства в рамках пятой статьи устава НАТО (о системе коллективной защиты альянса - ИФ). Возможно, для этого потребуется модифицировать размещение наших сил. На данный момент я не могу наверняка сказать, нужны ли будут такие меры", - заявил он на брифинге в Белом доме.

Так Кирби прокомментировал решение США с 7 декабря приостановить выполнение обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Комментируя выход РФ из ДОВСЕ, Кирби сказал, что "это разочаровывает, но не стало чем-то неожиданным для нас".

Североатлантический совет ранее во вторник объявил, что государства-члены НАТО приостанавливают участие в ДОВСЕ в ответ на решение России выйти из договора.