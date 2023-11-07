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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

За 10 месяцев года торговля между РФ и Китаем выросла на 27,7%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В январе-октябре 2023 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился в годовом исчислении на 27,7%, составив $196,48, свидетельствуют опубликованные данные главного таможенного управления КНР.

По китайской таможенной статистике, Китай импортировал из России товаров на 12,4% больше, чем за тот же период 2022 года, объем достиг $106,4 млрд.

Россия закупила в Китае на 52,2% товаров больше, чем за 10 месяцев прошлого года, на сумму $90,08 млрд.

В октябре товарооборот между двумя странами сократился по сравнению с тем же периодом 2022 года на 9%, достигнув $19,79 млрд.

Основными статьями российского экспорта в Китай стали сырьевые товары: нефть, природный газ и уголь.

Россия ввозила из Китая бытовую электронику и технику, компьютеры, промышленное оборудование, транспортные средства.

КНР Пекин
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