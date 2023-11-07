МВФ повысил прогноз роста ВВП Китая на 2023 год на 0,4 п.п. до 5,4%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогнозы роста экономики Китая на 2023 и 2024 гг., отметив более высокие, чем ожидалось, темпы роста ВВП в третьем квартале, а также анонсированные властями страны меры поддержки рынка недвижимости.

Прогноз роста ВВП КНР на текущий год поднят до 5,4% с 5%, на 2024 год – до 4,6% с 4,2%, говорится в сообщении МВФ.

"Экономика Китая на пути к достижению целевого показателя роста, установленного правительством на 2023 год, что обусловлено постковидным восстановлением", - заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

Власти КНР приняли ряд долгожданных мер для поддержки рынка недвижимости, однако необходимо сделать больше, чтобы добиться быстрого восстановления сектора и снизить негативные последствия для экономики, отметила Гопинат.

Базовая инфляция в Китае ускорится до 2,1% к концу 2024 года, прогнозирует МВФ. В сентябре потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в КНР выросли на 0,8%.

МВФ ожидает, что темпы экономического роста Китая будут замедляться в среднесрочной перспективе и составят порядка 3,5% к 2028 году, учитывая ослабление производительности и старение населения страны.