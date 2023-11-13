ОПЕК обвинила спекулянтов в падении цен на нефть

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Мировой рынок нефти демонстрирует силу и устойчивость, снижение цен на нефть в последние недели произошло из-за спекулянтов, считают в ОПЕК.

Как говорится в ежемесячном отчете организации, последние данные подтверждают устойчивые основные глобальные тенденции роста и здоровые фундаментальные показатели рынка нефти. Так, в ОПЕК отмечают, что экономика США продолжает очень сильный рост, а Международный валютный фонд (МВФ) недавно повысил прогноз экономического роста Китая на 2023 год до 5,4%.

"Однако потенциальный риск ухудшения нынешних устойчивых прогнозов глобального экономического роста, хотя и незначительный, может включать сохраняющуюся ограничительную денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией и геополитическими событиями", - говорится в отчете.

"При этом, несмотря на преувеличенные негативные настроения на рынке в отношении спроса на нефть в Китае и мирового рынка нефти в целом, последние данные показывают, что импорт нефти Китаем в октябре вырос до 11,4 млн баррелей в сутки и остается на пути к достижению нового годового рекорда для этого года", - также отметили аналитики ОПЕК.

По оценке экспертов, импорт нефти Китаем остается на рекордных уровнях, значительно выше среднего пятилетнего уровня в 2015-2019 годах, а импорт нефти Индией по итогам текущего года достигнет рекордного уровня после роста в IV квартале. "Несмотря на вышеуказанные здоровые и благоприятные рыночные показатели, цены на нефть в последние недели имели тенденцию к снижению, в основном из-за спекулянтов на финансовых рынках, поскольку они резко сократили свои чистые длинные позиции в октябре по сравнению с концом сентября, особенно на фьючерсные и опционные контракты на нефть WTI", - говорится в отчете ОПЕК.

"Данные показывают, что хедж-фонды и другие управляющие капиталом сильно сократили свои позиции на покупку в октябре, продав эквивалент 161 млн барр. и 43 млн барр. фьючерсных и опционных контрактов на нефть WTI и Brent соответственно. В общей сложности с конца сентября они продали эквивалент более 200 млн баррелей нефти, или около 37% от общего числа бычьих позиций. Это усилило волатильность рынка и ускорило снижение цен", - полагают аналитики.

В октябре эксперты также наблюдали распродажи по спекулятивным позициям на нефтепродукты, в частности по дизтопливу на европейской бирже ICE - чистые длинные позиции по газойлю ICE упали примерно на 28 млн баррелей с конца сентября.

В ОПЕК полагают, что в действительности сильные фундаментальные показатели рынка были бы невозможны без осторожного упреждающего подхода стран ОПЕК+, которые "продолжат свои обязательства по достижению и поддержанию стабильного рынка нефти и будут обеспечивать долгосрочное руководство для рынка в соответствии с их решениями".