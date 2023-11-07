Астрономы обнаружили самую древнюю черную дыру

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Астрономы обнаружили древнейшую черную дыру из всех известных на данный момент, она появилась спустя 470 млн лет после Большого взрыва, сообщает Associated Press, более подробно об открытии пишет журнал Nature Astronomy. Открытие подтверждает теорию о том, что сверхмассивные черные дыры могли существовать на заре Вселенной.

Из-за большой яркости и активного роста ученые считают этот объект квазаром, то есть одним из самых ярких астрономических объектов в видимой Вселенной. Предполагаемый возраст черной дыры – 13,2 млрд лет, при том что Вселенная возникла 13,7 млрд лет назад. Отмечается, что открытое небесное тело в 10 раз больше, чем черная дыра Стрелец А* (Sagittarius A*) в нашей галактике Млечный Путь. Масса обнаруженного объекта составляет от 10% до 100% массы всех звезд в галактике UHZ1, в которой и располагается эта черная дыра. По мнению ученых, такое отношение высокой массы черной дыры к звездной массе родительской галактики согласуется с теорией, что сверхмассивные черные дыры появляются из тяжелый зародышей – очень плотных объектов, которые возникают при гравитационном коллапсе огромного облака газа.

Сама галактика UHZ1 находится за скоплением Abell 2744, которое удалено на 3,5 млрд световых лет от Земли. Инфракрасный космический телескоп "Джеймс Уэбб" смог увидеть свечение галактики благодаря эффекту гравитационного линзирования, увеличившего свет в несколько раз. После этого космическая обсерватория "Чандра", позволяющая получать изображения в рентгеновском спектре, поймала рентгеновское излучение, которое испускается газом вокруг черной дыры.

Фото: NASA

В Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики не ожидали, что телескоп "Чандра" еще способен совершать подобные открытия. "Чандра" была запущена в космос в 1999 году, и изначально срок службы телескопа оценивался в пять лет.