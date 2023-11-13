Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Дрожжи с наполовину синтетическим геномом, первый в истории успешный случай пересадки глазного яблока, а также когда и почему растения свернулись в идеальную спираль

Фото: "Интерфакс"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Международный консорциум с интригующим названием "Синтетические дрожжи" (Synthetic Yeast2.0) объявил о достижении важного промежуточного этапа в реализации своего проекта. Им удалось создать пекарские дрожжи Saccharomyces cerevisiae Syn7.5 с наполовину синтетическим геномом.

- Вирус сел на шею вирусу. Буквально так можно описать стратегию бактериофага, которую почти случайно рассмотрели студенты и ученые из США и Испании. Такую физическую связь между вирусами обнаружили впервые. По мнению авторов работы, такой неизвестный ранее тип связи между вирусами появился в результате длительного эволюционного процесса, который мог продолжаться 100 млн лет. Полученные анализы также указывают на возможность того, что многие образцы вирусов, которые считались загрязненными посторонним генетическим материалом, на самом деле представляют собой системы хелпер-сателлит.

- "Джеймс Уэбб" подтвердил открытие самого удаленного активного в рентгеновском диапазоне галактического ядра, которое существовало всего спустя 500 млн лет после Большого Взрыва. Его свет шел до Земли 13,2 млрд лет. Массивный зародыш ядра мог появиться в результате прямого коллапса газового облака.

- Американские хирурги впервые в истории провели успешную трансплантацию целого глазного яблока. Донорский глаз вместе с частью лица пересадили 46-летнему монтеру Аарону Джеймсу, который два года назад серьезно пострадал от удара электрическим током. За пять с лишним месяцев трансплантаты хорошо прижились. Однако, как и ожидали хирурги, пересаженный глаз пока ничего не видит и, возможно, зрение в нем не восстановится никогда. В любом случае операция дала положительный косметический эффект.

- Похоже, что первые сапиенсы добрались до Алтая больше 45,5 тысячи лет назад. Об этом говорят давние находки из стоянки Кара-Бом, которые теперь ученые датировали с помощью радиоуглеродного метода.

- Палеонтологи наконец установили систематическую принадлежность "колес Иезекииля". Оказалось, что они – это псевдоколониальные морские животные из класса перистожаберных, которые, возможно, вели планктонный образ жизни. Чтобы разобраться с загадочными окаменелостями, у ученых ушло почти 30 лет.

- Посмотрите на фикус. Его листья крепятся к стеблю по спирали – и это не просто спираль, а идеальная спираль Фибоначчи. Еще недавно считалось, что такое строение самое выгодное и самое древнее. Но последние исследования показывают, что не все так просто.