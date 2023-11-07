КНР в октябре увеличила импорт нефти к сентябрю на 7%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Китай в октябре импортировал 48,97 млн тонн нефти, что почти на 7,1% больше результата сентября и на 13,5% больше показателя за аналогичный месяц прошлого года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Стоимость приобретенного сырья составила $32,35 млрд.

В среднесуточном выражении объем поставок нефти в Китай в прошлом месяце составил 1,58 млн тонн в сутки против 1,525 млн тонн в сентябре, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 11,531 млн б/с против 11,132 млн б/с месяцем ранее.

Импорт нефти в период с января по октябрь зафиксирован в объеме 473,22 млн тонн, что на 14,4% больше в годовом выражении. При этом стоимость в денежном выражении уменьшилась на 7,7%, до $280 млрд.

В свою очередь, поставки нефтепродуктов в КНР в прошлом месяце снизились на 1,2% к сентябрю, до 4,13 млн тонн. Однако это более чем в 1,6 раза больше, чем в сентябре прошлого года. Суммарный импорт нефтепродуктов в прошлом месяце обошелся стране в $2,5 млрд.

В целом за первые десять месяцев 2023 года Китаем было импортировано 38,85 млн тонн нефтепродуктов (на $22,7 млрд), что почти вдвое больше аналогичного периода 2022 года.

Рост экономики Китая после снятия ограничительных мер является одним из главных драйверов мирового энергетического рынка в 2023 году. По оценке международных рейтинговых агентств, на КНР придется большая часть показателя роста спроса на нефть в текущем году, который в настоящее время прогнозируется в размере до 2,3 млн б/с.

Основными поставщиками нефти в КНР в настоящее время являются Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Малайзия и ОАЭ.

Более детальную внешнеторговую сводку - с разделением на экспортеров и виды нефтепродуктов - китайская таможня опубликует в последующие недели.