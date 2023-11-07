OMV начнет разведочное бурение на ливийских активах в феврале 2024 года

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Австрийская OMV намерена начать разведочное бурение в Ливии в феврале 2024 года. Об этом представители компании сообщили на совещании в штаб-квартире Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) в Триполи.

На встрече присутствовали директор департамента геологоразведки NOC, заместитель генерального директора OMV в Ливии и директор департамента геологоразведки OMV и другие представители компаний. Стороны обсудили работы, выполненные в течение 2023 года, а также планы на 2024 год.

В релизе NOC не уточняется, на каком именно активе OMV планирует приступить к работам. На сайте австрийской компании указано, что она продолжает подготовку к разведочному бурению в бассейне Sirte, бурение первой скважины было намечено на 2023 год.

В отчете OMV за 2022 год сообщается, что добыча нефти (с конденсатом) на ее активах в Ливии составила 10,4 млн баррелей н. э. "В Ливии в первом полугодии добыча на наших активах была сильно ограничена из-за нескольких форс-мажорных обстоятельств. Эта задержка производства была вызвана отключениями систем безопасности в результате политической нестабильности в стране. Но к середине июля производство там возобновилось, оно оставалось стабильным до конца года", - говорится в отчете.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: поддерживаемое ООН Правительство национального согласия (ПНА) в Триполи, на западе страны, и временный кабинет на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара.

Добыча нефти в Ливии до военного кризиса составляла порядка 1,1-1,2 млн б/с, а в начале 2020 года упала ниже 100 тысяч б/с. В 2022 году, по данным ОПЕК, производство составило 981 тысячу б/с, а с IV квартала 2022 года - 1,1 млн б/с.