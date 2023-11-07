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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Талибы готовы предоставить Ирану Ваханский коридор для транзита грузов в Китай

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель премьер-министра контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) мулла Абдул Гани Барадар Ахунд во главе правительственной делегации завершил визит в Иран, сообщает в социальных сетях официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

Талибы заявили о готовности предоставить Ваханскую долину (афганская провинция Бадахшан, граничит с Китаем) для налаживания прямых торгово-экономических отношений Ирана с Китаем, стороны договорились создать совместные группы для ускорения наземной и практической работы в этом направлении.

Талибы также готовы соединить Иран с Узбекистаном через территорию Афганистана, а также продлить проект железной дороги по этому маршруту до Ваханского коридора.

По словам Муджахида, по итогам встреч с руководителями Ирана достигнуты договоренности об увеличении афганского экспорта и импорта через иранский порт Чабахар. Иранская сторона заявила о готовности оказать содействие афганскому экспорту и импорту.

Стороны договорились совместно бороться с незаконным оборотом наркотиков, совместными усилиями изыскать альтернативные средства к существованию для афганских фермеров.

Афганистан Иран Талибан Китай Ваханский коридор
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