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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

ООН заявляет о росте гендерного насилия в Афганистане

ООН заявляет о росте гендерного насилия в Афганистане
Патруль афганской полиции нравов
Фото: Marcus Yam / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Афганистане нет адекватных правовых механизмов для защиты женщин и девочек от гендерного насилия, и наказания виновных, говорится в новом докладе Миссии ООН в Афганистане.

"Ситуация осложняется тем, что жалобы рассматриваются преимущественно мужчинами. По имеющимся сведениям, из страха перед де-факто властями многие пострадавшие предпочитают добиваться возмещения ущерба с помощью традиционных механизмов", - говорится в документе.

Аналитики ООН сообщают, что уровень гендерного насилия в отношении женщин и девочек был высоким еще до прихода к власти движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане 15 августа 2021 года. Но с тех пор, как сообщается, ситуация только ухудшалась.

Наиболее распространенными причинами жалоб на насилие в отношении женщин и девочек, подаваемых в де-факто полицию, прокуратуру и суды, были убийства, в том числе совершенные "для защиты чести", изнасилования, причинение телесных повреждений, а также лишение наследства.

Де-факто власти сообщили, что они судят по законам шариата, а также по законам прежнего правительства, но законы шариата имеют приоритет. Чиновник прокуратуры отметил, что "наказания за насилие в отношении женщин по законам шариата по сравнению с законами прежнего правительства намного ниже".

До 15 августа 2021 года в 23 провинциях Афганистана при поддержке государства функционировали специализированные центры для защиты женщин. В настоящее время в стране нет официальных приютов для переживших насилие. Представители полиции считают, что приюты для женщин - это "западная концепция", а жительницы Афганистана должны находиться рядом со своими братьями, отцами или мужьями.

Некоторые чиновники заявили в ходе опроса, что в тех случаях, когда у них есть опасения за безопасность выжившей, ее отправляют в женскую тюрьму "для ее же защиты".

Афганистан ООН
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