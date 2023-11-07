Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Подлодка США с ракетами "Томагавк" прибыла в Персидский залив

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Американская атомная подводная лодка (АПЛ) класса "Огайо" USS Florida с крылатыми ракетами "Томагавк" вошла в Персидский залив с целью предостеречь Иран от агрессивных действий. Об этом сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на Минобороны США.

"Представители Минобороны США заявили, что Пентагон разместил АПЛ USS Florida в районе Персидского залива в качестве демонстрации США силы для сдерживания Ирана", - информирует агентство.

Лодки класса "Огайо" составляют основу стратегических наступательных ядерных сил США и оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами. Однако АПЛ USS Florida ранее переоснастили для выполнения других задач: вместо баллистических ракет она вооружена ракетами "Томагавк" для ударов по наземным целям, а также может нести на борту отряды спецназа.

Накануне издание Haaretz со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США сообщало, что Вашингтон направил на Ближний Восток АПЛ класса "Огайо".

С начала боевых действий между Израилем и группировкой ХАМАС 7 октября США также передислоцировали в регион два авианосца – "Джеральд Форд" и "Дуайт Д. Эйзенхауэр".

США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Страны НАТО решили приостановить участие в ДОВСЕ

Астрономы обнаружили самую древнюю черную дыру

Китай в сентябре показал сильную динамику импорта СПГ, несмотря на межсезонное затишье

Китай в сентябре показал сильную динамику импорта СПГ, несмотря на межсезонное затишье
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные сообщили о захвате военного поста ХАМАС в центре Газы

Израильские военные сообщили о захвате военного поста ХАМАС в центре Газы

Brent подешевела до $84,8 за баррель

Индексы США выросли в понедельник

Индексы США выросли в понедельник

Что случилось этой ночью: вторник, 7 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Палестинский Красный полумесяц сообщил об ударе ВВС Израиля по окрестностям больницы

Палестинский Красный полумесяц сообщил об ударе ВВС Израиля по окрестностям больницы

Нетаньяху допустил гуманитарные паузы в боевых действиях в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ заявил о готовности наносить удары по любым целям на Ближнем Востоке

ЦАХАЛ заявил о готовности наносить удары по любым целям на Ближнем Востоке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });