Подлодка США с ракетами "Томагавк" прибыла в Персидский залив

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Американская атомная подводная лодка (АПЛ) класса "Огайо" USS Florida с крылатыми ракетами "Томагавк" вошла в Персидский залив с целью предостеречь Иран от агрессивных действий. Об этом сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на Минобороны США.

"Представители Минобороны США заявили, что Пентагон разместил АПЛ USS Florida в районе Персидского залива в качестве демонстрации США силы для сдерживания Ирана", - информирует агентство.

Лодки класса "Огайо" составляют основу стратегических наступательных ядерных сил США и оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами. Однако АПЛ USS Florida ранее переоснастили для выполнения других задач: вместо баллистических ракет она вооружена ракетами "Томагавк" для ударов по наземным целям, а также может нести на борту отряды спецназа.

Накануне издание Haaretz со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США сообщало, что Вашингтон направил на Ближний Восток АПЛ класса "Огайо".

С начала боевых действий между Израилем и группировкой ХАМАС 7 октября США также передислоцировали в регион два авианосца – "Джеральд Форд" и "Дуайт Д. Эйзенхауэр".