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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:33

Американская атомная подлодка прибыла в южнокорейский порт

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Атомная подводная лодка США USS Missouri класса "Вирджиния" прибыла в воскресенье на военно-морскую базу в южнокорейском Пусане, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.

Агентство связывает прибытие подлодки с сообщениями о возможном пуске КНДР в декабре межконтинентальной баллистической ракеты.

"Прибытие АПЛ Missouri запанировано в качестве усиления военно-морских обменов и сотрудничества с Соединенными Штатами, укрепления нашей объединенной оборонной позиции", - отметили в Минобороны.

США КНДР
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