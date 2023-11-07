Золотодобытчики Newmont и Newcrest завершили слияние

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont завершил покупку австралийской компании Newcrest, также входившей в десятку лидеров. О закрытии сделки сообщил Newmont.

Синергия от сделки оценивается в $500 млн в год, не считая поступлений в размере минимум $2 млрд от оптимизации портфеля.

Акционеры Newcrest получили 0,4 акции Newmont за одну свою бумагу, а также специальные дивиденды в размере $1,1 на акцию. По состоянию на май, когда компании согласовали условия сделки, Newcrest была оценена для нее в 26,2 млрд австралийских долларов, или $17,5 млрд. Сейчас, с учетом падения котировок Newmont, сумма сделки около $15 млрд, что все же делает ее крупнейшей в секторе.

В 2019 году корпорация Newmont купила золотодобытчика Goldcorp, объединенная компания стала крупнейшей в мире по производству золота. Активы группы расположены в Северной Америке, Южной Америке, Австралии и Африке. Рудники Newcrest расположены в Австралии, Папуа-Новой Гвинее, Канаде.