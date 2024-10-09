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Newmont продаст золоторудный проект Akyem в Гане китайской Zijin Mining за $1 млрд

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Newmont Corp. продает золоторудный проект Akyem в Гане китайской Zijin Mining Group за $1 млрд.

По условиям соглашения, Newmont получит $900 млн после закрытия сделки, говорится в пресс-релизе компании. Еще $100 млн будут выплачены ей при определенных условиях.

Средства от продажи Akyem будут использованы Newmont с учетом ее приоритетов в плане распределения капитала, в том числе, для усиления баланса и поощрения акционеров.

Стороны рассчитывают закрыть сделку в четвертом квартале 2024 года.

Продажа Akyem не влияет на прогнозы Newmont на 2024 год, говорится в пресс-релизе.

"Newmont сохраняет приверженность работе в Гане, включая инвестиции в $950 млн-$1,05 млрд в золоторудный проект Ahafo North", - отмечают в компании.

Zijin Mining сообщила, что объем добычи золота на Akyem в 2021 году составил 11,9 тонн золота, в 2022 году - 13,1 тонны, в 2023 году - 9,2 тонн.

Akyem Newmont Zijin Mining Гана Китай США
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