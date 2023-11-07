Военные Израиля предупредили "Хезболлу" о последствиях нападения на страну

Министр обороны Израиля Йоав Галант посещает позиции армии обороны страны на границе с сектором Газа Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Ливанское радикальное движение "Хезболла" повторит судьбу палестинской группировки ХАМАС, если решится напасть на Израиль, предупредил глава израильского Минобороны Йоав Галант.

"Синвар (Яхья Синвар - глава ХАМАС в секторе Газа - ИФ) допустил ошибку, решив напасть на Израиль. Тем самым он решил судьбу Газы и судьбу ХАМАС. Если Насралла (лидер "Хезболлы" Хасан Насралла - ИФ) допустит подобную ошибку, то он решит судьбу "Хезболлы" и Ливана", - заявил во вторник в Кнессете Галант, которого цитируют израильские СМИ.

"Сейчас вся система безопасности нацелена на две задачи - победа в войне и возвращение заложников домой", - сказал депутатам министр.

Главными целями на период после операции в Газе, по его словам, станут прекращение военной и политической деятельности ХАМАС, а также устранение угрозы безопасности Израилю, которая может исходить из сектора Газа.

Для этого израильской армии в первые дни после победы потребуется полная свобода действий, отметил Галант.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль на какое-то время мог бы взять на себя ответственность за управление сектором Газа.

"Я думаю, что Израиль на неопределенный период будет нести общую ответственность за безопасность (в секторе Газа - ИФ), потому что мы видели, что происходит, когда ее нет с нашей стороны", - сказал он в интервью телеканалу АВС.

При этом на вопрос о том, кто должен управлять анклавом, Нетаньяху ответил: "Это будут делать те, кто не захочет идти по пути ХАМАС". Премьер также подчеркнул, что Израиль "не ослабит контроль до тех пор, пока не убедится, что террористическая атака, подобная той, что имела место 7 октября, больше не повторится".

Как ранее сообщила газета The Times of Israel, ссылаясь на палестинских чиновников, глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас будет готов рассмотреть возвращение к власти в секторе Газа только в том случае, если это будет согласовано в рамках более широкой мирной инициативы с Израилем.

По словам источника, такую позицию Аббас выразил в ходе разговора с представителями американской администрации.

Отмечается, что палестинский лидер заявил, что не намерен возвращаться в Газу "на израильском танке".

Аббас сказал, что вместо этого ждет от Израиля публичного заявления о намерении "разрешить создание независимого палестинского государства на Западном берегу и в Газе". И именно на таких условиях лидер ПНА будет готов взять на себя управление и Западным берегом Иордана, и сектором Газа.

7 октября правящая в Газе группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ израильская армия начала военную операцию против ХАМАС.