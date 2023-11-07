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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Нетаньяху заявил, что ХАМАС нужно освободить заложников для прекращения огня

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что для режима прекращения огня необходимо, чтобы группировка ХАМАС прежде всего освободила всех захваченных в Израиле заложников.

"Прекращения огня без возвращения заложников не будет", - сказал Нетаньяху, чьи слова приводят израильские СМИ.

Он отметил, что Армии обороны Израиля удалось продвинуться вглубь сектора Газа и занять те позиции, "которые ХАМАС даже не мог себе представить".

"Город Газа окружен. Мы действует внутри него. Мы наращиваем давление на ХАМАС каждый час, каждый день", - добавил Нетаньяху.

Он также предостерег ливанское шиитское движение "Хезболла" от открытия нового фронта в этом конфликте. По словам премьера, это была бы "самая большая ошибка в их жизни".

Нетаньяху призвал мирных жителей Газы перемещаться в сторону южных районов анклава, потому что "Израиль не намерен останавливаться".

Кроме того, Нетаньяху заявил, что регулярно проводит телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом и ценит поддержку Вашингтона и американского народа.

Хроника 07 октября – 07 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС
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