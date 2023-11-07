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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Цена нефти Brent опустилась ниже $83 за баррель впервые c 25 августа

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок вечером во вторник падают более чем на 2,5% на фоне укрепления доллара США.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:07 по Москве во вторник составляет $82,88 за баррель, что на $2,3 (2,7%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Марка торгуется ниже $83 за баррель впервые с 25 августа.

Фьючерсы на сорт WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $2,09 (2,59%), до $78,73 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,5% в ходе торгов во вторник, что понижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Вместе с тем опубликованные во вторник статданные из КНР показали, что поставки нефти в страну увеличились в октябре на 13,5% в годовом выражении, нефтепродуктов - на 63%.

При этом китайский импорт остается примерно на 1 млн баррелей в сутки ниже летних показателей, приводит MarketWatch слова аналитика Commerzbank Карстена Фрича.

"Учитывая рекордно высокую переработку, это разочаровывает, - заявил он. - В первые десять месяцев импорт нефти вырос на внушительные 14% год к году. Однако такие темпы обусловлены низкой базой сопоставления, поскольку год назад импорт сдерживали коронавирусные ограничения. Поэтому неудивительно, что эта статистика не оказывает сегодня поддержку котировкам".

Brent нефть
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