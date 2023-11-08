Цена барреля Brent опускалась ниже $81 впервые с июля

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться в среду, цена Brent опускалась ниже отметки в $81 за баррель впервые с июля.

Давление на рынок оказали прогнозы Министерства энергетики США, предполагающие, в частности, сокращение спроса на бензин в стране в следующем году до минимального за 20 лет уровня. Минэнерго ухудшило прогноз стоимости Brent на текущий год до $83,99 за баррель с $84,09 за баррель, на 2024 год - до $93,24 за баррель с $94,91 за баррель. Оценка для WTI на следующий год понижена на 1,8% по сравнению с октябрьским прогнозом - до $89,24 за баррель.

К 15:10 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures $0,52 (0,64%), до $81,09 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,51 (0,66%), до $76,86 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали резкий скачок запасов нефти в США на прошлой неделе - на 11,9 млн баррелей. Темпы роста являются максимальными с первой недели 2023 года, отмечает Trading Economics.

Официальных данных о запасах энергоносителей в США на этой неделе публиковаться не будет. Минэнерго отложило выпуск этих сведений ввиду проведения плановой модернизации информационных систем. Следующий отчет о запасах в Штатах будет обнародован 15 ноября.