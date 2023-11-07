Семь человек погибли и 20 ранены в результате взрыва на западе Кабула

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В результате взрыва в Кабуле во вторник вечером погибли семь мирных жителей, еще 20 получили ранения, сообщил в соцсетях пресс-секретарь столичного управления полиции Афганистана Халид Задран.

По его данным, взрыв произошел в квартале Мехтаб Кала, расположенном в районе Дашти-Барчи на западе Кабула. По словам очевидцев, в результате взрыва пострадала легковая машина, написал Задран.

Он отметил, что инцидент расследуют сотрудники МВД контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), на место направлены бригады скорой помощи.

Ни одна из вооруженных групп, действующих в стране, на данный момент не взяла на себя ответственность за предполагаемое нападение.