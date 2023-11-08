ИГИЛ взяло на себя ответственность за вчерашний теракт в Кабуле

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Ответственность за теракт, совершенный накануне вечером в афганской столице, взяло на себя "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация), сообщает информационное агентство Aamaj News со ссылкой на подконтрольные террористам интернет-ресурсы.

Во вторник вечером в результате взрыва в пассажирском автобусе погибли семь мирных жителей, еще 20 получили ранения, сообщил в социальных сетях пресс-секретарь полиции Кабула Халид Задран.

Взрыв произошел в квартале Мехтаб Кала, расположенном в преимущественно шиитском районе Дашти-Барчи на западе афганской столицы.

За последние два года этот район стал объектом многочисленных терактов и атак террористов-смертников.