В Госдепе заявили, что США не хотят повторной оккупации сектора Газа Израилем

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты Америки выступают против повторного размещения на постоянной основе израильских военных на территории сектора Газа после завершения конфликта с движением ХАМАС, заявил во вторник представитель Госдепа Ведант Патель.

"С нашей точки зрения, палестинцы должны самостоятельно принимать все решения, сектор Газа - палестинская территория, и она ею останется", - сказал он журналистам.

Ранее аналогичное мнение в эфире CNN высказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент США по-прежнему считает, что повторная оккупация Газы израильскими силами - это плохо. Это нехорошо для Израиля и это нехорошо для израильского народа", - заявил Кирби.

Он отметил, что тема управления сектором Газа после завершения конфликта была одной из основных в ходе недавней поездки госсекретаря Энтони Блинкена в регион.

"Каким будет управление сектором Газа? Каким бы оно ни было, но оно не будет таким, каким было 6 октября (до атаки на Израиль - ИФ). Это не будет ХАМАС", - добавил он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил каналу ABC News, что сектором Газа должны управлять "те, кто не хочет продолжать путь ХАМАС". "Я полагаю, что Израиль будет в течение неопределенного периода нести ответственность за ситуацию в области безопасности, потому что мы все видели, что происходит, если мы этого не делаем", - заявил он.

В октябре Байден заявил, что считает ошибкой со стороны Израиля намерение "оккупировать сектор Газа". В то же время израильский посол в США Майкл Херцог заявил CNN, что Израиль не намерен оккупировать сектор Газа после завершения конфликта.

При этом министр обороны Израиля Йоав Галлант заявлял ранее, что "после завершения военной кампании Израиля движение ХАМАС перестанет существовать как военная организация и как орган управления в секторе Газа".

Израиль вывел войска из сектора Газа в 2005 году в рамках плана размежевания, разработанного премьер-министром Ариэлем Шароном.