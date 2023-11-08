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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Блинкен отметил, что сектором Газа не должны управлять ни ХАМАС, ни Израиль

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что ни Израиль, ни группировка ХАМАС не должны управлять сектором Газа после того, как закончится нынешний военный конфликт.

"ХАМАС не сможет продолжать управлять Газой. В противном случае это приведет к повторению событий 7 октября (...) Но и ясно то, что и Израиль не может оккупировать Газу", - приводят американские СМИ слова Блинкена.

По его словам, "возможно, понадобится некий переходный период в конце конфликта".

"Обязательно то, чтобы палестинский народ был в центре системы управления Газой", - подчеркнул госсекретарь США, добавив, что Вашингтон выступает против "перемещения палестинского населения".

Ранее советник израильского премьера Марк Регев заявил, что Израиль после полного уничтожения палестинского радикального движения ХАМАС не планирует управлять сектором Газа, но считает необходимым сохранять присутствие в анклаве своих сил безопасности.

США Израиль сектор Газа ХАМАС
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