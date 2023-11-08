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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Комитет палаты представителей США одобрил поддержку Украины за счет активов РФ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США одобрил большинством голосов законопроект, предусматривающий использование замороженных российских активов для помощи Украине.

"Уполномочить государственного секретаря оказывать дополнительную помощь Украине, а также для других целей, используя активы, конфискованные у Центрального банка Российской Федерации, и другие суверенные активы Российской Федерации" - говорится в документе.

Он предусматривает, что госсекретарь совместно с Агентством США по международному развитию в течение 180 дней после вступления в силу закона, если он будет принят, должен представить соответствующим комитетам Конгресса "оценку наиболее насущных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи".

В документе говорится, что конфискованные средства аккумулируются в специальном Фонде поддержки Украины, а "в случае необходимости право собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов (...) переходят к правительству Соединенных Штатов".

США Украина Россия
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