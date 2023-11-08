Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Байден попросил Нетаньяху о гуманитарной паузе в боевых действиях в секторе Газа

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху рассмотреть вопрос о гуманитарных паузах в боевых действиях в секторе Газа и все еще ждет ответа.

"Я действительно просил его о паузе ранее - вчера. Я все еще жду вестей от других людей", - сказал Байден журналистам президентского пула во вторник вечером.

Он отметил, что во вторник у него "не было возможности" самому побеседовать с Нетаньяху.

Вопрос о гуманитарных паузах обсуждал с израильским премьером в ходе визита в Израиль и американский госсекретарь Энтони Блинкен. Как писал портал Axios, он заявил израильским коллегам, что их согласие на гуманитарную паузу снизит давление, с которым Вашингтон сталкивается из-за поддержки операции в Газе.

Кроме того, по словам Блинкена, гуманитарная пауза поможет Израилю выиграть больше времени для наземной операции, говорилось в сообщении.

В то же время после переговоров с коллегами из арабских стран в Аммане Блинкен подтвердил, что Вашингтон выступает против режима прекращения огня в секторе Газа.

Он пояснил, что такой режим позволит ХАМАС "перегруппироваться и осуществить атаки, подобные той, что произошла 7 октября", поэтому необходима только гуманитарная пауза, сообщали арабские СМИ.

Накануне Нетаньяху заявил, что считает возможным кратковременное выборочное прекращение огня в ходе боевых действий в секторе Газа в гуманитарных целях.

"Что касается тактических небольших пауз (...) они были у нас раньше. Надо изучить обстоятельства, чтобы дать возможность товарам, гуманитарным грузам прибыть или нашим отдельным заложникам уйти", - сказал премьер в интервью телеканалу АВС.

При этом он подтвердил, что Израиль не пойдет на полное прекращение огня до освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС.

Хроника 07 октября – 08 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Джо Байден Израиль США Биньямин Нетаньяху
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Комитет палаты представителей США одобрил поддержку Украины за счет активов РФ

Обострение палестино-израильского конфликта

В Израиле заявили об окружении бункера лидера ХАМАС в секторе Газа Синвара

Латвия обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства

Латвия обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства

Премьер Португалии уйдет в отставку из-за коррупционного скандала

Обострение палестино-израильского конфликта

Военные Израиля предупредили "Хезболлу" о последствиях нападения на страну

Военные Израиля предупредили "Хезболлу" о последствиях нападения на страну

США приостановят выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ с 7 декабря

США приостановят выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ с 7 декабря

Страны НАТО решили приостановить участие в ДОВСЕ

Астрономы обнаружили самую древнюю черную дыру

Китай в сентябре показал сильную динамику импорта СПГ, несмотря на межсезонное затишье

Китай в сентябре показал сильную динамику импорта СПГ, несмотря на межсезонное затишье
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });