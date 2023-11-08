Израиль заявил, что намерен сохранить в Газе свои силы после разгрома ХАМАС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Израиль после полного уничтожения палестинского радикального движения ХАМАС не панирует управлять сектором Газа, но считает необходимым сохранять присутствие в анклаве своих сил безопасности, заявил советник израильского премьера Марк Регев.

"Я думаю, что, по крайней мере, в начальный период после нынешней операции, чтобы предотвратить возрождение террористических группировок, нам потребуется присутствие израильских сил безопасности", - сказал он телеканалу PBS.

Чиновник пояснил: "Мы не хотим победить ХАМАС и уничтожить их только для того, чтобы увидеть, как появляется другая группа террористов и снова угрожает нам из сектора Газа".

По его словам, Израиль не предусматривает "какую-либо долгосрочную оккупацию", а присутствие сил безопасности "не обязательно должно быть статичным", оно будет осуществляться "по мере необходимости, для борьбы с возможными угрозами".

В ответ на вопрос ведущего, может ли это включать буферную зону, Регев сказал: "Да, я верю, что буферная зона будет. После того, через что мы прошли, это должно быть так".

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль на какое-то время мог бы взять на себя ответственность за управление сектором Газа.

"Я думаю, что Израиль на неопределенный период будет нести общую ответственность за безопасность (в секторе Газа - ИФ), потому что мы видели, что происходит, когда ее нет с нашей стороны", - сказал он в интервью телеканалу АВС.

При этом в ответ на вопрос о том, кто должен управлять анклавом, Нетаньяху подчеркнул: "Те, кто не будет продолжать путь ХАМАС, и уж точно не следует ему".

Ранее Times of Israel, сославшись на палестинских чиновников сообщила, что глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас будет готов рассмотреть возвращение к власти в секторе Газа только в том случае, если это будет согласовано в рамках более широкой мирной инициативы с Израилем.

По словам собеседника газеты, такую позицию Аббас выразил в ходе разговора с представителями американской администрации.

Палестинский лидер заявил, что не намерен возвращаться в Газу "на израильском танке", отмечалось в публикации.

Аббас ждет от Израиля публичного заявления о намерении "разрешить создание независимого палестинского государства на Западном берегу Иордана и в секторе Газе". И именно на таких условиях он будет готов взять на себя управление Газой.