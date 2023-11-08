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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Occidental Petroleum в III квартале сократил чистую прибыль вдвое

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американский сланцевый производитель Occidental Petroleum в третьем квартале сократил чистую прибыль более чем вдвое на фоне снижения цен на нефть, однако выручка оказалась лучше ожиданий экспертов.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,156 млрд, или $1,2 в расчете на акцию, по сравнению с $2,546 млрд, или $2,52 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль опустилась до $1,18 на акцию с $2,44.

Выручка уменьшилась до $7,4 млрд с $9,5 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $0,88 на акцию при выручке в $7,05 млрд.

Средняя цена реализации нефти в минувшем квартале упала до $80,7 за баррель по сравнению с $94,89 за баррель за тот же период 2022 года.

Совокупный объем добычи углеводородов составил 1,22 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 1,18 млн бнэ/с годом ранее и 1,218 млн б.н.э./сут. во втором квартале текущего года.

Occidental Petroleum улучшила прогноз добычи по итогам всего 2023 года до 1,22 млн бнэ/с с ранее ожидавшихся 1,21 млн бнэ/с.

В минувшем квартале компания выкупила собственные акции на сумму $600 млн.

Котировки акций Occidental Petroleum на дополнительных торгах во вторник выросли на 0,9% после публикации отчетности. Рыночная стоимость нефтепроизводителя с начала этого года снизилась на 4,4% (до $54,6 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 увеличился на 14%.

Occidental Petroleum
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