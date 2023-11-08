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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Самый большой голубой бриллиант в мире продали за более чем $44 млн

Самый большой голубой бриллиант в мире продали за более чем $44 млн
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Самый большой голубой бриллиант из всех когда-либо выставлявшихся на торги ушел с молотка на аукционе Christie's за более чем $44 млн, сообщает Associated Press.

Эта сумма значительно превышает предварительные оценки - изначально Christie's оценивало его в $35 млн.

Последние 40 лет камень находился в частной коллекции.

Бриллиант Bleu Royal в 17,61 карата украшает золотое кольцо, по бокам его обрамляют два бриллианта. Лот был продан в рамках аукциона предметов роскоши в Женеве. Покупатель не называется.

Christies Женева
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