Вице-премьер Бельгии призвала ввести санкции против Израиля

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель премьер-министра Бельгии Петра де Суттер выступила за рассмотрение вопроса о введении санкций против Израиля из-за приписываемых ему палестинской стороной ударов по ряду гуманитарных объектов в секторе Газа.

"Пришло время ввести санкции против Израиля. Бомбардировки бесчеловечны", - приводят франкоязычные СМИ слова вице-премьера.

"Очевидно, что Израиль не заботят международные призывы к прекращению огня", - отметила она.

По ее словам, ЕС также должен незамедлительно приостановить соглашение с Израилем, направленное на улучшение сотрудничества в экономической и политической сфере.

Как ранее сообщило представительство ОАЭ при ООН, Совбез проведет в четверг заседание, чтобы обсудить последние события и ситуацию в секторе Газа.