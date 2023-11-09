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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Замгенсека ООН призвал срочно прекратить огонь в секторе Газа

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс призвал незамедлительно прекратить огонь в секторе Газа в гуманитарных целях, сообщила пресс-служба ООН по итогам участия Гриффитса в гуманитарной конференции по сектору Газа в Париже.

Гриффитс также указал на важность обеспечения возобновления поставок жизненно важных продуктов в сектор Газа. Он призвал к защите гражданского населения, "где бы оно ни находилось".

На конференции также выступил глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини. Он присоединился к призывам Гриффитса и также сказал, что "нужно обеспечить значимый и продолжительный поток поставок гумпомощи, в том числе топлива".

Открывавший мероприятие президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "все жизни одинаково ценны". Он призвал Израиль обеспечить защиту гражданского населения сектора Газа. "Борьба с терроризмом не может вестись без правил. И Израиль это знает", - добавил он.

"Сегодня ситуация серьезная и каждый день она ухудшается еще больше. Сейчас надо работать над защитой гражданских лиц. Для этого нужна очень срочная гуманитарная пауза. И нужно действовать для прекращения огня", - отметил Макрон.

Он пообещал, что Париж выделит дополнительно 80 млн евро для гумпомощи сектору Газа. Таким образом, по его словам, общая сумма, выделенная на поддержку Францией мирных жителей Газы, за этот год достигнет 100 млн евро.

На встречу в Париже прибыли чиновники из десятка западных и арабских стран, а также представители ООН и неправительственных организаций. В Елисейском дворце ранее указали, что израильскую делегацию не пригласили, но уведомили о проведении конференции.

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Хроника 07 октября – 09 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Израиль Мартин Гриффитс ООН Эммануэль Макрон Филипп Лаззарини
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