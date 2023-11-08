Президент Венгрии надеется на быструю ратификацию вступления Швеции в НАТО

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент Венгрии Каталин Новак в среду обсудила с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом вопрос о вступлении Швеции в альянс и выразила надежду на то, что это случится в ближайшее время.

"Я считаю, что вступление Финляндии в НАТО было отличным шагом, (...) и я очень надеюсь, что мы сможем в ближайшем будущем поприветствовать и Швецию в качестве полноправного члена нашего альянса", - сказала она во время совместной пресс-конференции со Столтенбергом. При этом Новак отметила, что в Венгрии вопрос о ратификации вступления Швеции в НАТО находится в ведении парламента, и ни она, ни премьер страны Виктор Орбан не могут оказывать влияния на работу депутатов.

Генсек НАТО, в свою очередь, заявил, что обсудил с Новак завершение процесса ратификации вступления Швеции в альянс. Он призвал парламент Венгрии провести голосование по этому вопросу безотлагательно.

"Пришло время поприветствовать Швецию в качестве нашего 32-го союзника", - сказал он.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. На данный момент все участники НАТО, кроме Турции и Венгрии, ратифицировали вступление Швеции в альянс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в октябре передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции.

Венгерские власти неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция выразит готовность сделать это.