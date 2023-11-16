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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Парламент Турции приступил к дебатам по вопросу членства Швеции в НАТО

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Члены комитета парламента Турции по международным делам приступили в четверг к рассмотрению вопроса о членстве Швеции в НАТО, сообщают турецкие СМИ.

Согласно процедуре, сначала протокол о присоединении Швеции к альянсу должен одобрить комитет, затем вопрос перейдет на рассмотрение всего Великого национального собрания Турции. После этого документ должен подписать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил государствам-членам, что Швецию нужно принять в альянс не позднее встречи глав МИД стран Организации 28-29 ноября.

В конце октября Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО. Однако процедуру ратификации еще не провела Венгрия.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Турция Швеция НАТО
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