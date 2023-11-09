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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

США нанесли удар по объекту проиранских сил в Сирии

США нанесли удар по объекту проиранских сил в Сирии
Фото: Greg Mathieson/Mai/Getty Images

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Авиация США нанесла удар по объекту шиитских группировок на востоке Сирии, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Сегодня по указанию президента Байдена вооруженные силы США в целях самообороны нанесли удар по объекту на востоке Сирии, используемому Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР) и связанными с ним группировками", - заявил Остин.

В сообщении на сайте Пентагона отмечается, что в нанесении удара участвовали два истребителя F-15. Он стал "ответом на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии, совершенных подразделениями КСИР".

Остин подчеркнул: "Соединенные Штаты полностью готовы принять необходимые дальнейшие меры для защиты наших людей и наших объектов. Мы призываем воздержаться от любой эскалации". Персонал США продолжит выполнять миссии по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая структура) в Ираке и Сирии, добавил глава Пентагона.

В свою очередь телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что расположенная в районе газового месторождения "Конико" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор американская военная база подверглась атаке ракетами и беспилотниками.

Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщала, что с 17 октября текущего года военные базы США в Сирии и Ираке подвергались атакам более 40 раз.

В то же время, как сообщил телеканал Fox News, йеменские хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 недалеко от побережья Йемена. Представитель Минобороны США подтвердил эту информацию.

США Пентагон Ллойд Остин Сирия Иран
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