Что случилось этой ночью: четверг, 9 ноября

США ударили по шиитскому объекту в Сирии, 80-километровый шлейф пепла от вулкана Шивелуч, Путин Прибыл в Астану

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США истратили 96% от выделенных на помощь Украине средств. "Речь идет о деньгах не только на военную помощь, но и на финансово-экономическую поддержку, гумпомощь", - уточнили в Белом доме.

- Американские ВВС нанесли удар по объекту проиранских сил в Сирии. В Пентагоне это назвали "ответом на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии, совершенных подразделениями Корпуса стражей Исламской революции Ирана". В свою очередь, телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что расположенная в сирийской провинции Дейр-эз-Зор американская военная база подверглась атаке ракетами и беспилотниками.

- Пепловый шлейф от камчатского вулкана Шивелуч протянулся на 80 км. На пути его распространения находятся поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово.

- Владимир Путин прибыл с визитом в Казахстан. В аэропорту Астаны президента РФ встретил казахстанский лидер Камсым-Жомарт Токаев.

- Региональные авиакомпании просят продлить ресурс 50-летних Ан-24 и Ан-26. Прогнозируется, что четверть имеющегося в России парка этих самолетов перестанет летать менее чем через пять лет.