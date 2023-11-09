Кандидаты в президенты США от Республиканской партии разошлись во мнениях по Украине

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - На третьих дебатах кандидатов в президенты США от Республиканской партии участники разошлись во мнениях по вопросу о дальнейшее поддержке Украины.

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что считает необходимым скорейшее завершение конфликта на Украине.

По его словам, Срединным Штатам следовало бы сосредоточиться на других приоритетах, включая южную границу и противодействие политике Китая.

"Нам нужно серьезно отнестись к угрозе, с которой сталкивается страна, это - Коммунистическая партия Китая", - сказал он.

Десантис также призвал переложить часть бремени поддержки Киева на европейских союзников.

"Нам нужно, чтобы европейцы активизировались и внесли свою справедливую долю", - сказал он.

Предприниматель индийского происхождения Вивек Рамасвами заявил о необходимости согласиться с тем, что Луганская и Донецкая области должны оставаться в составе России, как исторически русскоговорящие.

В то же время бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли Хейли решительно выступила в поддержку Украины - "мы должны предоставить им оборудование, боеприпасы".

Сенатор Тим Скотт отказался напрямую ответить на вопрос о том, поддерживает ли он продолжение финансирования помощи Киеву, отметив, что должно быть больше прозрачности и подотчетности по части того, как Украина использовала американскую помощь.