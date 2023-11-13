Кандидат в президенты США Скотт отказался от участия в выборах 2024 года

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от республиканской партии Тим Скотт объявил, что выходит из предвыборной гонки 2024 года.

"(...) Когда я вернусь в Айову, это будет не в качестве кандидата в президенты. Я приостанавливаю свою предвыборную кампанию", - заявил Скотт в эфире телеканала Fox News.

Объявление было сделано всего через несколько дней после третьих первичных дебатов республиканской партии.

Скотт, единственный чернокожий республиканец в Сенате, объявил о своем намерении баллотироваться в мае 2022 года.