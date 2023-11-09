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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Израильские военные взяли штурмом пост ХАМАС на севере сектора Газа

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после 10 часов штурма захватила ключевой пост группировки ХАМАС в западной части города Джебалия на севере сектора Газа, сообщает в четверг The Times of Israel.

933-я пехотная бригада "Нахаль" вела бой с членами ХАМАС и "Исламского джихада", которые занимали позиции, в том числе, в под землей. При занятии объекта военные ликвидировали десятки бойцов противника.

На посту служащие бригады нашли оружие, подземные проходы, боевые планы ХАМАС.

Накануне министр военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что ЦАХАЛ не ставит ограничений по срокам проведения наземной операции в секторе Газа.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. В результате в анклаве погибли более 10 тыс. человек.

Хроника 07 октября – 09 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
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