ЦАХАЛ за месяц боев с ХАМАС нанесла удары по более чем 14 тыс. целей группировки

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за месяц операции против группировки ХАМАС атаковала более чем 14 тысяч ее целей, заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

"Мы ликвидировали многих командиров ХАМАС, в разных званиях", - приводит его слова Al Arabiya.

Он добавил, что военные также уничтожили более 100 проходов в подземные туннели, которыми пользуются члены ХАМАС, свыше 4 тыс. хранилищ оружия, многие из которых находились в гражданских постройках, мечетях, детских садах.

"У нас есть успехи, но предстоит длинный путь. Террористы ХАМАС уверяют себя, что будет перемирие. А прекращения огня не будет. Мы продолжим двигаться вперед. Мы концентрируем усилия на наступлении в Газе", - резюмировал Хагари.

Также ЦАХАЛ и общая служба безопасности "Шин-Бет" сообщили, что ранее на этой неделе в секторе Газа в результате авиаудара удалось ликвидировать Махсана Абу-Зина - главу подразделения ХАМАС по производству вооружений и экипировки, включая ракеты.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. В результате в анклаве погибли более 10 тыс. человек.