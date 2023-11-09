Чистая прибыль Sony во II финквартале упала на 29%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Японская Sony Corp. во втором квартале 2023 финансового года сократила чистую прибыль на 29%, при этом результат не оправдал ожиданий аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 200,105 млрд иен ($1,33 млрд) по сравнению с 281,7 млрд иен за аналогичный период прошлого года.

Эксперты, опрошенные Quick, в среднем оценивали ее на уровне 226,7 млрд иен.

Операционная прибыль Sony в минувшем квартале сократилась также на 29% до 263 млрд иен. Между тем выручка увеличилась на 7,7% и составила 2,829 трлн иен.

Операционная прибыль музыкального бизнеса повысилась на 2,9% (до 81 млрд иен), игрового сегмента - на 16,2% (до 48,9 млрд иен), в кинобизнесе - на 6,5% (до 29,4 млрд иен).

В то же время в подразделении сенсорных решений было зафиксировано падение на 37% (до 46,4 млрд иен), подразделении, выпускающем фото- и видеотехнику, мобильные устройства и телевизоры, - на 21,6% (до 61 млрд иен). Операционная прибыль в сфере финансовых услуг сократилась более чем в пять раз и составила 15,7 млрд иен.

Sony улучшила прогноз на весь 2023 фингод и теперь ожидает чистую прибыль в объеме около 880 млрд иен (прежняя оценка - 860 млрд иен), выручку - 12,4 трлн иен (ранее 12,2 трлн иен). Операционная прибыль по-прежнему ожидается на уровне 1,17 трлн иен.

Компания полагает, что операционная прибыль музыкального бизнеса составит 295 млрд иен против ранее прогнозировавшихся 280 млрд иен, подразделения сенсорных решений поднимется до 195 млрд иен против 180 млрд иен. При этом оценка для кинобизнеса была ухудшена до 115 млрд иен со 120 млрд иен, для финансовых услуг - до 155 млрд иен со 180 млрд иен.

Котировки акций Sony по итогам торгов в четверг снизились на 0,8%. Отчетность была опубликована после закрытия рынка. За последние три месяца рыночная стоимость компании увеличилась на 5,4% (до 16,3 трлн иен), в то время как фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 0,5%.