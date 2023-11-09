Henkel в III квартале показала органический рост продаж на 2,8%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Германская Henkel AG в третьем квартале зафиксировала органический рост продаж на 2,8% и повысила годовые прогнозы.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в номинальном выражении выручка в июле-сентябре сократилась на 9% до 5,44 млрд евро. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet.

В Европе в минувшем квартале продажи выросли на 0,9% в органическом выражении, в Северной Америке - на 3,2%, в Латинской Америке - на 5,8%. В Индии, Африке и на Ближнем Востоке (регион IMEA) продажи взлетели на 24,7%. Тем временем в Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель сократился на 4,7%.

Бизнес-подразделение Adhesive Technologies (клеи и технологии) в июле-сентябре продемонстрировало органический рост продаж на 0,8%, Consumer Brands (потребительские товары) - на 6,2%.

Согласно новому прогнозу Henkel, органический рост продаж в 2023 году составит 3,5-4,5%, а не 2,5-4,5%, как ожидалось ранее. Рост скорректированной прибыли в расчете на привилегированную акцию ожидается в диапазоне 15-25% вместо 5-20%.

Котировки "префов" компании в ходе торгов в четверг поднимаются на 3,6%.