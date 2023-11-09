Российские военные сообщили о нанесении ВВС Израиля ударов по сирийским войскам
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Командование российской группировки войск в Сирии сообщило в четверг о нанесении израильскими истребителями ракетных ударов по позициям сирийских правительственных войск в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда.
"8 ноября с 22:49 до 23:00 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана и оккупированных Голанских высот нанесли авиационные удары по позициям вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда", - сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
По его словам, в результате этой атаки никто не пострадал.
Кроме того, по его словам, боевики террористических организаций "Джабхат ан-нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе группировки запрещены в России) шесть раз обстреляли позиции сирийских правительственных войск в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.
"По данным, полученным российским Центром по примирению враждующих сторон, боевики террористической группировки "Джабхат ан-нусра" в районе населенного пункта Эль-Баб осуществляют подготовку к нанесению ударов с применением беспилотных летательных аппаратов и РСЗО кустарного производства по объектам гражданской инфраструктуры, пунктам дислокации российских и сирийских военнослужащих, а также аэродромам в провинции Алеппо", - заявил Кулить.
В провинции Латакия боевики сбросили две гранаты на позиции сирийской армии с беспилотных летательных аппаратов, в результате трое сирийских военнослужащих получили ранения.
"Командованием российской группировки войск и руководством вооруженных сил Сирийской Арабской Республики будут приняты необходимые упреждающие меры", - пообещал контр-адмирал.