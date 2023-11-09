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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Российские военные сообщили о нанесении ВВС Израиля ударов по сирийским войскам

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Командование российской группировки войск в Сирии сообщило в четверг о нанесении израильскими истребителями ракетных ударов по позициям сирийских правительственных войск в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда.

"8 ноября с 22:49 до 23:00 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана и оккупированных Голанских высот нанесли авиационные удары по позициям вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда", - сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, в результате этой атаки никто не пострадал.

Кроме того, по его словам, боевики террористических организаций "Джабхат ан-нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе группировки запрещены в России) шесть раз обстреляли позиции сирийских правительственных войск в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

"По данным, полученным российским Центром по примирению враждующих сторон, боевики террористической группировки "Джабхат ан-нусра" в районе населенного пункта Эль-Баб осуществляют подготовку к нанесению ударов с применением беспилотных летательных аппаратов и РСЗО кустарного производства по объектам гражданской инфраструктуры, пунктам дислокации российских и сирийских военнослужащих, а также аэродромам в провинции Алеппо", - заявил Кулить.

В провинции Латакия боевики сбросили две гранаты на позиции сирийской армии с беспилотных летательных аппаратов, в результате трое сирийских военнослужащих получили ранения.

"Командованием российской группировки войск и руководством вооруженных сил Сирийской Арабской Республики будут приняты необходимые упреждающие меры", - пообещал контр-адмирал.

F-16 Дамаск Алеппо Идлиб Вадим Кулить
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