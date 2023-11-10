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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

ЦАХАЛ нанесла удар по объекту в Сирии в ответ на запуск дрона по школе в Израиле

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по организации в Сирии, которая в четверг осуществила запуск беспилотника, попавшего в школу в израильском городе Эйлат, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Организация, по которой был нанесен удар, не называется.

"Армия обороны Израиля решительно отреагирует на любую попытку нападения на Израиль", - подчеркивается в заявлении ЦАХАЛ.

В документе отмечается, что "сирийский режим несет полную ответственность за всю террористическую деятельность, которая происходит на его территории".

Между тем газета "Джерузалем пост" информирует, что в центре и на юге Израиля были слышны громкие взрывы, которые, по-видимому, являлись результатом ударов ВВС по Газе. По ее данным, израильская авиация проводит "массированные атаки", в том числе по району больницы Аль-Шифа в Газе.

По сведениям палестинского Красного полумесяца, под бомбардировку попал также район Таль аль-Хава в Газе недалеко от больницы аль-Кудс. Больница объявила в четверг, что останавливает проведение большинства медицинских операций в связи с прекращением поставок топлива из-за полной блокады сектора Газа израильскими военными.

Хроника 07 октября – 10 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ЦАХАЛ Эйлат Сирия
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