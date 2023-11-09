Иракская группировка заявила об очередном ударе по базам войск США

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Шиитская военизированная группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила в четверг, что нанесла при помощи беспилотников удар по базе в Иракском Курдистане, на которой размещены, в том числе, американские военные, передает агентство ЭФЭ.

Службы безопасности Иракского Курдистана подтвердили факт удара по базе Харир, на которой размещены войска из международной коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). По версии курдской стороны, два дрона-камикадзе взорвались на территории базы. Пострадавших нет.

Кроме того, в "Исламском сопротивлении в Ираке" сообщили, что провели атаку и против базы Айн-эль-Асад на западе Ирака.

ЭФЭ отмечает, что данная группировка с 17 октября уже около 30 раз нанесла удары по военным базам, на которых находятся американское военные, в США и Сирии.