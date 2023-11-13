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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

США продолжат наносить удары в ответ на обстрелы их баз на Ближнем Востоке

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Американские военные будут и дальше наносить удары по проиранским группировкам на Ближнем Востоке в ответ на обстрелы своих баз, заявил в понедельник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Если они продолжат нас обстреливать, мы продолжим отвечать на это", - сказал он на брифинге в Белом доме.

В последние недели на фоне израильской военной операции в секторе Газа военизированные группировки, которых, как считается, поддерживает Иран, регулярно обстреливают американских военных в Ираке и Сирии. В ответ на это США периодически наносят удары по позициям этих группировок на сирийской и иракской территории.

Джейк Салливан США Ближний Восток
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